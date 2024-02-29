Високопосадовця Міноборони, який не задекларував активи на майже 14 млн грн, відправили під домашній арешт
Київ • УНН
Суд наклав арешт на 3 транспортні засоби та 4 об'єкти нерухомості загальною вартістю майже 14 мільйонів гривень у посадовця Міністерства оборони, який не задекларував статки, та відправив його під домашній арешт.
Суд наклав арешт на майно одного з посадовців Міністерства оборони, який не задекларував активи на майже 14 млн гривень, а саме на 3 транспортні засоби та 4 обʼєкти нерухомості та відправив його під домашній арешт. Про це пише УНН з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру в сфері оборони центрального регіону.
Деталі
Наразі, за клопотанням прокуратури, на майно, а саме на 3 транспортні засоби та 4 обʼєкти нерухомості у м. Києві судом накладено арешт. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Доповнення
Начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони запідозрили в корупції через те, що він не задекларував придбане ним майно на суму 14 млн грн, зокрема дві квартири, гараж, паркомісце та три автомобілі.
Нагадаємо
Аудитори міністерства оборони України встановили, що військові частини на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду окремим військовослужбовцям. Порушення оцінили в 186,6 мільйона гривень.