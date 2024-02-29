Безпідставно виплачували доплати: виявлені порушення у військових частинах 4 областей на понад 186 млн грн - Міноборони
Київ • УНН
Аудитори виявили, що військові частини у чотирьох областях виплатили понад 186 млн грн необґрунтованої додаткової винагороди деяким військовослужбовцям.
Аудитори міністерства оборони України встановили, що військові частини на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду окремим військовослужбовцям. Порушення оцінили в 186,6 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони.
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Було встановлено, що фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.
Виявили відповідні накази у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.
Усього таких порушень встановлено на загальну суму 186,6 мільйона гривень, вказали в Міноборони.
За рішеннями міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків
У Міноборони виявили порушення на понад 10 млрд грн – Умєров08.01.24, 22:45 • 126817 переглядiв