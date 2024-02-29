Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны
Киев • УНН
Аудиторы обнаружили, что воинские части в четырех областях выплатили более 186 млн грн необоснованного дополнительного вознаграждения некоторым военнослужащим.
Аудиторы министерства обороны Украины установили, что воинские части в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение отдельным военнослужащим. Нарушения оценили в 186,6 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Детали
Было установлено, что фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.
Обнаружили соответствующие приказы в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей.
Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен, указали в Минобороны.
По решениям министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба
В Минобороны выявили нарушения на более 10 млрд грн - Умеров8 января 2024, 20:45 • 126627 просмотров
Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны
Аудиторы обнаружили, что воинские части в четырех областях выплатили более 186 млн грн необоснованного дополнительного вознаграждения некоторым военнослужащим.
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