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Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны

Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 13:09  •  2303 просмотра

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Аудиторы обнаружили, что воинские части в четырех областях выплатили более 186 млн грн необоснованного дополнительного вознаграждения некоторым военнослужащим.

Аудиторы министерства обороны Украины установили, что воинские части в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение отдельным военнослужащим. Нарушения оценили в 186,6 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны. 

Детали 

Было установлено, что фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты. 

Обнаружили соответствующие приказы в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей.

Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен, указали в Минобороны. 

По решениям министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба

- указали в ведомстве.

В Минобороны выявили нарушения на более 10 млрд грн - Умеров8 января 2024, 20:45 • 126627 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
poltavaПолтава
zhitomirЖитомир
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
kievКиев
Безпідставно виплачували доплати: виявлені порушення у військових частинах 4 областей на понад 186 млн грн - Міноборони
Unreasonable payments: violations revealed in military units of 4 regions for more than UAH 186 million - Ministry of Defense
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Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны

Аудиторы обнаружили, что воинские части в четырех областях выплатили более 186 млн грн необоснованного дополнительного вознаграждения некоторым военнослужащим.

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