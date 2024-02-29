Безосновательно выплачивали доплаты: выявлены нарушения в воинских частях 4 областей на более 186 млн грн - Минобороны

Аудиторы министерства обороны Украины установили, что воинские части в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение отдельным военнослужащим. Нарушения оценили в 186,6 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Было установлено, что фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.

Обнаружили соответствующие приказы в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей.

Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен, указали в Минобороны.

По решениям министра обороны Украины, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба - указали в ведомстве.

В Минобороны выявили нарушения на более 10 млрд грн - Умеров