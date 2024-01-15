Состояние самых богатых людей планеты выросло на фоне уменьшения доходов беднейших слоев населения

Кризисы и войны последних лет увеличили разрыв между богатыми и бедными во всем мире. По данным Oxfam, миллиардеры смогли значительно увеличить свое состояние, в то время как самые бедные потеряли.

Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет объединения Oxfam, исследующего проблемы бедности и несправедливости.

Детали

Пять самых богатых людей мира - Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Ларри Эллисон и Уоррен Баффет - с 2020 года увеличили свое состояние более чем вдвое.

Опубликованное в понедельник 15 января исследование основывается на данных из разных источников, включая оценку состояния миллиардеров журнала Forbes с оценками мирового богатства от банка Credit Suisse.

В своей оценке Oxfam также приходит к выводу, что почти пять миллиардов беднейших людей в мире за этот период потеряли 20 миллиардов долларов США.

Большая пропасть между богатыми и бедными, вероятно, увеличится, говорится в отчете, и приведет к тому, что мир получит своего первого триллионера в течение десяти лет. В то же время, как предупреждает, если текущие тенденции сохранятся, бедность в мире не будет искоренена еще 229 лет.

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Oxfam представил исследование Inequality Inc. в начале Всемирного экономического форума в Давосе.

Люди во всем мире работают больше и дольше, часто за минимальную зарплату на нестабильных и опасных работах. В 52 странах средняя реальная зарплата почти 800 миллионов работников упала. Эти работники вместе потеряли 1,5 триллиона долларов США за последние два года, что эквивалентно 25 дням потери зарплаты для каждого работника - говорится в отчете.

Отражая состояние супербогачей, в отчете также отмечается, что доходы бизнеса резко выросли, несмотря на кризис, связанный с повышением стоимости жизни. Согласно исследованию, 148 крупнейших мировых корпораций вместе заработали $1,8 трлн чистой прибыли за год до июня 2023 года, что на 52% больше по сравнению со средней чистой прибылью в 2018-21 годах.

Алима Шивджи, временный исполнительный директор Oxfam, заявила, что подобные крайности не могут быть приняты как новая норма, мир не может позволить себе еще одно десятилетие разделения.

Нам нужен налог на большое богатство, чтобы сверхбогатые также делали свой справедливый вклад в общее благо - сказал Серап Алтинисик, исполнительный директор Oxfam в ФРГ.

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Дополнение

Всемирный экономический форум состоится с 15 по 19 января в швейцарском курорте Давос. Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума, высказался в пользу "открытых, прозрачных переговоров", которые могут "восстановить взаимное доверие между людьми и нациями".

Напомним,

В Давосе советники по вопросам национальной безопасности рассмотрели вторую пятерку пунктов Украинской формулы мира.

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