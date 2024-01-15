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Статки найбагатших людей планети зросли на тлі зменшення доходів найбідніших верств населення

Статки найбагатших людей планети зросли на тлі зменшення доходів найбідніших верств населення

Київ • УНН

 • 30976 перегляди

Глобальні багатії подвоїли свої статки з 2020 року, тоді як найбідніші у світі втратили 20 мільярдів доларів, що посилило економічну нерівність, повідомляє Oxfam.

Кризи та війни останніх років збільшили розрив між багатими та бідними в усьому світі. За даними Oxfam, мільярдери змогли значно збільшити свої статки, в той час як найбідніші втратили.

Про це пише УНН із посиланням на звіт об'єднання Oxfam, що досліджує проблеми бідності та несправедливості.

Деталі

П’ять найбагатших людей світу – Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Ларрі Еллісон та Уоррен Баффет - з 2020 року збільшили свої статки більш ніж удвічі.

Опубліковане в понеділок 15 січня дослідження ґрунтується на даних з різних джерел, зокрема оцінка статків мільярдерів журналу Forbes з оцінками світового багатства від банку Credit Suisse.

У своїй оцінці Oxfam також приходить до висновку, що майже п'ять мільярдів найбідніших людей у світі за цей період втратили 20 мільярдів доларів США.

Велика прірва між багатими та бідними, ймовірно, збільшиться, йдеться у звіті, і призведе до того, що світ отримає свого першого трильйонера протягом десяти років. У той же час, як попереджає, якщо поточні тенденції збережуться, бідність у світі не буде викорінена ще 229 років.

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Oxfam представив дослідження Inequality Inc. на початку Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Люди в усьому світі працюють більше і довше, часто за мінімальну зарплату на нестабільних і небезпечних роботах. У 52 країнах середня реальна зарплата майже 800 мільйонів працівників впала. Ці працівники разом втратили 1,5 трильйона доларів США за останні два роки, що еквівалентно 25 дням втрати зарплати для кожного працівника

– йдеться у звіті.

Віддзеркалюючи статки супербагатіїв, у звіті також зазначається, що прибутки бізнесу різко зросли, незважаючи на кризи, пов'язаної з підвищенням вартості життя. Згідно з дослідженням, 148 найбільших світових корпорацій разом заробили $1,8 трлн чистого прибутку за рік до червня 2023 року, що на 52% більше порівняно із середнім чистим прибутком у 2018-21 роках.

Аліма Шівджі, тимчасовий виконавчий директор Oxfam, заявила, що подібні крайнощі не можуть бути прийняті як нова норма, світ не може дозволити собі ще одне десятиліття поділу.

Нам потрібен податок на велике багатство, щоб надбагаті також робили свій справедливий внесок у загальне благо

- сказав Серап Алтінісік, виконавчий директор Oxfam у ФРН. 

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Доповнення

Всесвітній економічний форум відбудеться з 15 по 19 січня у швейцарському курорті Давос. Клаус Шваб, засновник і виконавчий голова Всесвітнього економічного форуму, висловився на користь "відкритих, прозорих переговорів", які можуть "відновити взаємну довіру між людьми і націями".

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