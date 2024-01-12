Пенсії зростуть в середньому на 13%: Шмигаль про березневу індексацію
Київ • УНН
Україна планує підвищити пенсії приблизно на 13% у березні, а державний бюджет виділяє 470 мільярдів гривень на соціальні видатки у 2024 році.
У березні цього року держава проведе індексацію пенсій. За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії зростуть в середньому на 13%. Про це повідомив під час засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
За його словами, загалом соцвидатки держбюджету у 2024 році становитимуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж минулого року.
Одночасно в Україні продовжать цифровізацію соціальної сфери.
"Ми вже об’єднали у Пенсійному фонді виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування. Запускаємо електронний кейс-менеджмент. Це підхід, який дозволить індивідуально підійти до підтримки українських родин. Всі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані", - додав Шмигаль.
Шмигаль запевнив, що пенсії та допомоги будуть виплачуватися вчасно03.01.24, 13:25 • 29321 перегляд
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Як повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак, у цьому році, за попереднім розрахунком приблизний розмір індексації пенсії становитиме 13%.