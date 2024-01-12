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Пенсії зростуть в середньому на 13%: Шмигаль про березневу індексацію

Пенсії зростуть в середньому на 13%: Шмигаль про березневу індексацію

Київ • УНН

 • 30494 перегляди

Україна планує підвищити пенсії приблизно на 13% у березні, а державний бюджет виділяє 470 мільярдів гривень на соціальні видатки у 2024 році.

У березні цього року держава проведе індексацію пенсій. За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, пенсії зростуть в середньому на 13%. Про це повідомив під час засідання уряду Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

За його словами, загалом соцвидатки держбюджету у 2024 році становитимуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж минулого року.

Одночасно в Україні продовжать цифровізацію соціальної сфери.

"Ми вже об’єднали у Пенсійному фонді виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування. Запускаємо електронний кейс-менеджмент. Це підхід, який дозволить індивідуально підійти до підтримки українських родин. Всі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані", - додав Шмигаль.

Шмигаль запевнив, що пенсії та допомоги будуть виплачуватися вчасно03.01.24, 13:25 • 29321 перегляд

Нагадаємо

Як повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак, у цьому році, за попереднім розрахунком приблизний розмір індексації пенсії становитиме 13%. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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