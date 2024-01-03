Шмигаль запевнив, що пенсії та допомоги будуть виплачуватися вчасно
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що пенсії та допомоги будуть виплачуватися вчасно
В Україні пенсії та допомоги цього року будуть платити вчасно, запевнив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.
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Шмигаль вказав, що минулого року держава демонструвала "зразкове виконання соціальних зобов’язань". У структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%. "Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів", - наголосив очільник уряду.
Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів
Ще одне підвищення "мінімалки" заплановано навесні - Шмигаль03.01.24, 13:18 • 28288 переглядiв