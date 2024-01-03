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Шмигаль запевнив, що пенсії та допомоги будуть виплачуватися вчасно

Шмигаль запевнив, що пенсії та допомоги будуть виплачуватися вчасно

Київ • УНН

 • 29315 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що пенсії та допомоги будуть виплачуватися вчасно

В Україні пенсії та допомоги цього року будуть платити вчасно, запевнив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.

Деталі

Шмигаль вказав, що минулого року держава демонструвала "зразкове виконання соціальних зобов’язань". У структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%. "Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів", - наголосив очільник уряду.

Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів

- сказав Шмигаль.

Ще одне підвищення "мінімалки" заплановано навесні - Шмигаль03.01.24, 13:18 • 28288 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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