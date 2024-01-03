Ще одне підвищення "мінімалки" заплановано навесні - Шмигаль
Київ • УНН
Україна має намір знову підвищити мінімальну заробітну плату навесні, після нещодавнього підвищення на 6%. Прожитковий мінімум та пенсії також зросли.
В Україні заплановано ще одне підвищення мінімальної зарплати навесні. Про це заявив у середу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.
З 1 січня в Україні оновилася низка соціальних стандартів. Мінімальна зарплата зросла на 6% з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне її підвищення заплановане на весну
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Прем'єр нагадав, що прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн.
"Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. У планах — індексація пенсій з 1 березня", - вказав він.
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