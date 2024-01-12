Пенсии вырастут в среднем на 13%: Шмыгаль о мартовской индексации

В марте этого года государство проведет индексацию пенсий. По предварительным расчетам Минсоцполитики, пенсии вырастут в среднем на 13%. Об этом сообщил во время заседания правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

По его словам, в целом соцрасходы госбюджета в 2024 году составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Одновременно в Украине продолжат цифровизацию социальной сферы.

"Мы уже объединили в Пенсионном фонде выплаты пенсий, субсидий и социальное страхование. Запускаем электронный кейс-менеджмент. Это подход, который позволит индивидуально подойти к поддержке украинских семей. Все организационные процессы будут упрощены и автоматизированы", - добавил Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что пенсии и пособия будут выплачиваться вовремя

Напомним

Как сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, в этом году, по предварительному расчету приблизительный размер индексации пенсии составит 13%.