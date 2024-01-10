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У 2024 році пенсії буде проіндексовано, попередньо, на 13% - Мінсоцполітики

У 2024 році пенсії буде проіндексовано, попередньо, на 13% - Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 34607 перегляди

За словами заступника міністра, у 2024 році пенсії в Україні будуть проіндексовані, попередньо, на 13%.

У цьому році, за попереднім розрахунком приблизний розмір індексації пенсії становитиме 13%. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На 2024 рік у нас передбачається індексація (пенсій – ред.). Точний розмір буде розрахований, виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13% 

- розповіла Марчак.

Доповнення

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні заплановано ще одне підвищення мінімальної зарплати навесні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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