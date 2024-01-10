У 2024 році пенсії буде проіндексовано, попередньо, на 13% - Мінсоцполітики

У цьому році, за попереднім розрахунком приблизний розмір індексації пенсії становитиме 13%. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На 2024 рік у нас передбачається індексація (пенсій – ред.). Точний розмір буде розрахований, виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%