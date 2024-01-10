В 2024 году пенсии будут проиндексированы, предварительно, на 13% - Минсоцполитики

В этом году, по предварительному расчету приблизительный размер индексации пенсии составит 13%. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На 2024 год у нас предусматривается индексация (пенсий - ред.). Точный размер будет рассчитан, исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля. Но, предварительно, мы ожидаем рост примерно на 13% - рассказала Марчак.

Дополнение

Индексация пенсий в Украине состоится с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине запланировано еще одно повышение минимальной зарплаты весной.