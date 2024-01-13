Напади хуситів на кораблі порушують глобальну торгівлю

Багато судноплавних компаній уникають Червоного моря і Суецького каналу, перенаправляючи свої судна навколо мису Доброї Надії. Обхідний шлях призводить до затримок і додаткових витрат, а порушення ланцюжків поставок впливає на глобальну торгівлю. Про це йдеться у статті DW, пише УНН.

Повстанці-хусити на Аравійському півострові, підтримувані Іраном, атакують вантажні судна у Червоному морі відтоді , як у жовтні Ізраїль розпочав військову операцію в контрольованому ХАМАС секторі Гази. Повідомляють уже про 27 нападів. У результаті багато судноплавних компаній припинили рух через ці води і перенаправили свої судна на набагато довший маршрут навколо південного краю Африки.

Червоне море, яке з'єднує Індійський океан із Середземним морем через Суецький канал, є життєво важливим торговельним маршрутом, на який припадає до 12% світової торгівлі, але обсяг вантажних перевезень на цьому важливому маршруті значно скоротився внаслідок атак хуситів. За даними Кільського інституту світової економіки (IfW), у грудні 2023 року "обсяг перевезених цим шляхом контейнерів упав більш ніж удвічі та наразі є майже на 70% нижчим від зазвичай очікуваного обсягу".

Зазначається, що шлях уздовж мису Доброї Надії збільшує термін поставок від азіатських виробників до Європи до 20 днів.

Це, як пише DW, уже отримало перші негативні наслідки - днями, наприклад, виробник електромобілів Tesla оголосив, що призупинить виробництво на своєму заводі в Грюнхайді в німецькій землі Бранденбург на два тижні з кінця січня, пославшись на "нестачу компонентів".

Судноплавні компаній несуть мільйонні додаткові витрати. Найбільша у світі судноплавна компанія Maersk з Данії пояснила DW, що додаткові кілометри завжди виражаються стосовно рейсу туди і назад. Вони, за його словами, становлять "приблизно 10-12 днів на рейс в одному напрямку - тобто подорож туди і назад тривалістю близько трьох тижнів - і ще до 7000 кілометрів", що збільшує вартість кожного рейсу приблизно на 50%.