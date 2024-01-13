Нападения хуситов на корабли нарушают глобальную торговлю
Киев • УНН
Нападения хути в Красном море вынудили многих грузоотправителей изменить маршрут через мыс Доброй Надежды, что существенно повлияло на мировую торговлю и затраты.
Многие судоходные компании избегают Красного моря и Суэцкого канала, перенаправляя свои суда вокруг мыса Доброй Надежды. Обходной путь приводит к задержкам и дополнительным расходам, а нарушение цепочек поставок влияет на глобальную торговлю. Об этом говорится в статье DW, пишет УНН.
Повстанцы -хуситы на Аравийском полуострове, поддерживаемые Ираном, атакуют грузовые суда в Красном море с тех пор , как в октябре Израиль начал военную операцию в контролируемом ХАМАС секторе Газа. Сообщается уже о 27 нападениях. В результате многие судоходные компании прекратили движение через эти воды и перенаправили свои суда на гораздо более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки.
Красное море, которое соединяет Индийский океан со Средиземным морем через Суэцкий канал, является жизненно важным торговым маршрутом, на который приходится до 12% мировой торговли, но объем грузовых перевозок на этом важном маршруте значительно сократился в результате атак хуситов. По данным Кильского института мировой экономики (IfW), в декабре 2023 года "объем перевезенных этим путем контейнеров упал более чем вдвое и в настоящее время почти на 70% ниже обычно ожидаемого объема".
Отмечается, что путь вдоль мыса Доброй Надежды увеличивает срок поставок от азиатских производителей в Европу до 20 дней.
Это, как пишет DW, уже получило первые негативные последствия – на дня, например, производитель электромобилей Tesla объявил, что приостановит производство на своем заводе в Грюнхайде в немецкой земле Бранденбург на две недели с конца января, сославшись на "недостаток компонентов".
Судоходные компаний несут миллионные дополнительные затраты. Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk из Дании пояснила DW, что дополнительные километры всегда выражаются по отношению к рейсу туда и обратно. Они, по его словам, составляют "примерно 10–12 дней на рейс в одном направлении — то есть путешествие туда и обратно продолжительностью около трех недель — и еще до 7000 километров", что увеличивает стоимость каждого рейса примерно на 50%.
Нападения хуситов на корабли нарушают глобальную торговлю
Нападения хути в Красном море вынудили многих грузоотправителей изменить маршрут через мыс Доброй Надежды, что существенно повлияло на мировую торговлю и затраты.
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