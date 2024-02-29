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Передвесільні заходи "найбагатшої пари Індії": понад 50 000 гостей пригостили святковою вечерею

Київ • УНН

 • 28172 перегляди

Найбагатша людина Індії, Мукеш Амбані прийняв понад 50 000 гостей на святковій вечері, з нагоди майбутнього весілля свого сина. Передвесільна вечірка в березні вражає уяву: 21 шеф-кухар і дрес-код на 9 сторінках, а також численні зірки бізнесу, політики і шоу-бізнесу серед гостей.

Передвесільні заходи "найбагатшої пари Індії": понад 50 000 гостей пригостили святковою вечерею

Індійський мультимільярдер Мукеш Амбані проявляє щедрість: у середині тижня понад 50 000 осіб отримали частування в рамках передсвяткових урочистостей. З п'ятниці 1 березня і наступними днями, в гості до 66-річного Амбані, статки якого перевищують 114 мільярдів доларів, приїдуть керівники найбільших міжнародних компаній, зірки Боллівуду, поп-ікони та політики.

Про це повідомляє УНН з посиланням на De Standaard та Spiegel.

Деталі

Мукеш Амбані, найбагатша людина Індії, розпочав святкування весілля свого сина з дивовижного жесту - у середу ввечері понад 50 000 людей його рідного міста отримали частування в рамках передсвяткової урочистої вечері. Хоча фактичне весілля заплановане на кінець цього року, проте вже найближчої п'ятниці у величезному індуїстському храмовому комплексі, що його побудував Амбані, розпочинаються громадські заходи. Також готується передвесільна вечірка, на якій чекають численних зірок бізнесу, політики та шоу-бізнесу.

Вечірка буде немаленька: щонайменше 21 кухаря було найнято, щоб упродовж трьох днів готувати для 1000 гостей, які приїдуть до будинку батьків Амбані в Джамнагарі, штат Гуджарат.

Довідково

Мукеш Амбані є главою групи Reliance Industries і, за версією журналу Forbes, найбагатшою людиною в Азії зі статками, еквівалентними приблизно 105 мільярдам євро. Шість років тому він влаштував для своєї дочки найдорожче весілля в Індії на сьогоднішній день, вартість якого склала 92 мільйони євро. На вечірці тоді виступала, серед інших, американська поп-діва Бейонсе.

Зірки на банкеті

Цього разу будуть присутні багато відомих гостей: як повідомляється, у списку гостей будуть такі американські керівники, як Білл Гейтс (Microsoft), Марк Цукерберг (Meta) і Боб Айгер (Disney). Останній щойно оголосив про злиття індійського медіа-відділу Disney з відділом Reliance. Подейкують, що на захід також була запрошена Іванка Трамп, дочка колишнього президента США Дональда Трампа.

Поки неясно, чи візьме участь Гілларі Клінтон. Колишня перша леді вже була присутня на весіллі сестри Ананта Іші в листопаді 2018 року, як і екс-держсекретар Джон Керрі. Тоді гостей не тільки приймали в Мумбаї та Раджастані, а й був прийом на озері Комо в Італії.

На наступні вихідні заплановано виступ співачки Ріанни. Також виступить американський ілюзіоніст Девід Блейн.

Дрес-код

На додаток до запрошення гостям надіслали дрес-код, який складався щонайменше з дев'яти сторінок. У ньому дуже докладно пояснювалося, що потрібно вдягнути на всі заходи, заплановані на вихідні.

Огляд:

У п'ятницю ввечері закохані та їхні гості насолоджуватимуться коктейльною вечіркою під назвою "Вечір в Еверленді".

У суботу всі мають одягнути легке взуття, оскільки запланована "прогулянка дикою природою" в заповідник тварин (650 акрів), що належить нареченому.

Крім того, в суботу ввечері гостей просять одягнутися в "сліпучому стилі дезі-романтики".

У неділю спочатку буде час для повсякденного шику, ідеального для вивчення околиць під час "Стежки Таскера".

Заключним заходом стане "Хаштакшар", що перекладається як "підпис". Цього разу гості повинні будуть з'явитися в традиційному вбранні, такому як шервані та сарі.

Їжа

21 шеф-кухарю доведеться добряче попрацювати. За три дні вони мають приготувати понад 2500 страв з японської, мексиканської, тайської та інших кухонь. Таким чином, за час перебування в готелі гостям жодного разу не подадуть одну й ту саму страву двічі.

За словами інсайдера, на сніданок гостям запропонують на вибір 75 варіантів, а на обід і вечерю - 225 і 275 страв відповідно.

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