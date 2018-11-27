Представитель Президента и Варфоломей обсудили шаги к предоставлению Томоса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Отправленный в Стамбул, где проходит Священный Синод Вселенского патриархата, представитель Президента Ростислав Павленко и Вселенский патриарх Варфоломей обсудили окончательные шаги к предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине в соответствии с уже принятыми решениями Синода. Об этом сообщил сам Павленко на своей странице в Facebook во вторник утром, передает УНН.
"По поручению Президента Украины нахожусь в Стамбуле, где 27-29 ноября проходит Святой и Священный Синод Вселенского патриархата. Вчера был принят Вселенским патриархом Варфоломеем. У нас была длительная, теплая беседа о событиях в Украине и об окончательных шагах к предоставлению Томоса об автокефалии (полной независимости) Православной церкви в Украине - согласно уже принятых решений Синода", - сообщил Павленко.
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Он также отметил, что "здесь не принято публично комментировать решения до их надлежащего принятия и официального опубликования".
"Поэтому прошу всех набраться терпения и ждать официальных сообщений. Осталось недолго. Все будет хорошо!" - добавил Павленко.
На заседании Священного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле, которое состоится 27-29 ноября, ожидается решение о дате Объединительного собора Украинской церквей, а также возможно решение процедурных вопросов.
Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Православной церкви в Украине.