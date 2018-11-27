Представитель Президента и Варфоломей обсудили шаги к предоставлению Томоса

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Отправленный в Стамбул, где проходит Священный Синод Вселенского патриархата, представитель Президента Ростислав Павленко и Вселенский патриарх Варфоломей обсудили окончательные шаги к предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине в соответствии с уже принятыми решениями Синода. Об этом сообщил сам Павленко на своей странице в Facebook во вторник утром, передает УНН.