Представник Президента і Варфоломій обговорили кроки до надання Томосу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Відправлений до Стамбула, де відбувається Священний Синод Вселенського патріархату, представник Президента Ростислав Павленко і Вселенський патріарх Варфоломій обговорили остаточні кроки до надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні відповідно до вже ухвалених рішень Синоду. Про це повідомив сам Павленко на своїй сторінці у Facebook у вівторок зранку, передає УНН.
"За дорученням Президента України перебуваю в Стамбулі, де 27-29 листопада відбувається Святий і Священний Синод Вселенського патріархату. Вчора був прийнятий Вселенським патріархом Варфоломієм. Мали тривалу, теплу розмову про події в Україні, і про остаточні кроки до надання Томосу про автокефалію (цілковиту і повну незалежність) Православній церкві в Україні - відповідно до вже ухвалених рішень Синоду", - зазначив Павленко.
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Він зауважив, що "тут не прийнято публічно коментувати рішення до їх належного ухвалення і офіційного оприлюднення".
"Тож прошу всіх набратися терпіння і чекати офіційних повідомлень. Залишилось недовго. Все буде добре!" - додав Павленко.
На засіданні Священного Синоду Константинопольського патріархату у Стамбулі, яке відбудеться 27-29 листопада, очікується рішення про дату Об'єднавчого собору українських церков, а також можливе вирішення процедурних питань.
Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Православній церкві в Україні.