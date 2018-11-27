Представник Президента і Варфоломій обговорили кроки до надання Томосу

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Відправлений до Стамбула, де відбувається Священний Синод Вселенського патріархату, представник Президента Ростислав Павленко і Вселенський патріарх Варфоломій обговорили остаточні кроки до надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні відповідно до вже ухвалених рішень Синоду. Про це повідомив сам Павленко на своїй сторінці у Facebook у вівторок зранку, передає УНН.