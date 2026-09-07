Представителей фонда "Восточная Европа", где Федоров оформил бронь за один день, принудительно доставят на заседание парламентской ВСК

Представителей фонда "Восточная Европа", которые проигнорировали парламентскую ВСК, принудительно доставят на ее заседание. Также на заседание ВСК не явился Михаил Федоров, который получил бронь в этом же фонде на следующий день после трудоустройства, передает УНН.

По словам председателя ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны и антикоррупционного законодательства Алексея Гончаренко, к представителям фонда "Восточная Европа" решили применить процедуру принудительного привода.

"Вместо того чтобы прийти и дать показания парламентской комиссии, Фонд решил отделаться отпиской. Отдельно хотел бы обратиться к юристам Фонда. Не вам определять парламенту, какая информация должна быть "конфиденциальной", а какая — нет. Лучше подумайте о последствиях неявки на заседание парламентской комиссии", — написал Гончаренко.

По его инициативе члены комиссии поддержали обращение в Нацполицию о применении процедуры привода уполномоченного лица фонда "Восточная Европа" (президент фонда, директор по операционным вопросам или другое уполномоченное лицо организации) на следующее заседание, которое состоится 14 сентября.

Также на 14 сентября ВСК повторно вызвала бывшего министра обороны Михаила Федорова. Члены комиссии отметили, что в случае его нахождения за границей готовы заслушать его онлайн.

Председатель ВСК напомнил, что игнорирование вызовов ВСК карается законом.

Также сегодня Гончаренко сообщил, что Михаил Федоров работает советником президента по стратегическим вопросам фонда "Восточная Европа" с 17 июля, а уже на следующий день он получил бронирование. Соответствующую информацию фонд "Восточная Европа" предоставил в ответ на запрос Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Ранее Михаил Федоров объявил о запуске компании в сфере оборонных технологий, первым лид-инвестором которой станет CEO американской технологической компании Palantir Алекс Карп. В ответ на эту новость заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Татьяна Николаенко и народный депутат Алексей Гончаренко заявили о наличии конфликта интересов в действиях экс-министра обороны, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Также после назначения Федорова советником министра обороны Италии журналисты заявили об угрозе раскрытия им государственной тайны.