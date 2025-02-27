Представитель путина пытается вовлечь США в сделку с Украиной - Bloomberg

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предложил миллиардеру Илону Маску и президенту США Дональду Трампу перспективу выгодных бизнес-сделок.

Дмитриев убедил Владимира Путина развивать связи с Трампом на основе бизнес-возможностей.

Об этом говорится в материале Bloomberg, передает УНН.

Дмитриев на этой неделе опубликовал в соцсети X пост, в котором впервые за более чем десятилетие заявил, что сотрудничество между США и Россией является «ключом к решению мировых проблем».

Затем он опубликовал видеографику, изображающую совместную миссию на Марс с участием США и Саудовской Аравии на одной из ракет SpaceX. Акцент на Марсе, отмечает издание, не был случайным путинского эмиссара.

У бывшего инвестиционного банкира Goldman Sachs Group Inc. есть одна критически важная задача - «подсадить» Трампа и топ-советников вроде Маска на перспективы крупных деловых сделок с Россией как приманку для прекращения войны в Украине на выгодных для кремля условиях - пишет Bloomberg.

российские и американские компании заинтересованы в сотрудничестве, но «предметного обсуждения этого вопроса еще не было - заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков.

«Есть заявленная позиция США - сначала урегулирование, потом экономика. Все нужно решать поэтапно», - сказал он.

Напомним,

Франция с октября ведет переговоры с Украиной о разработке украинских полезных ископаемых для своей оборонной промышленности, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Заявление прозвучало на фоне того, что Киев и Вашингтон приблизились к соглашению об эксплуатации минеральных богатств Украины.

Владимир Зеленский надеется отправиться в Вашингтон 28 февраля, чтобы обсудить текст и попытаться узнать больше о продолжении американской помощи. В то же время Кремль через главу российского фонда прямых инвестиций предложил США соглашение по природным ресурсам. россия готова предоставить доступ к нефти и совместным проектам в Арктике.