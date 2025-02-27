Представник путіна намагається залучити США в угоду з Україною - Bloomberg

Спецпредставник путіна кирило дмитрієв намагається залучити США до угоди з росією через бізнес-пропозиції Трампу і Маску. росія пропонує доступ до нафти та спільні проекти в Арктиці в обмін на вигідне для кремля врегулювання в Україні.