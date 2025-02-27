Представник путіна намагається залучити США в угоду з Україною - Bloomberg
Київ • УНН
Спецпредставник путіна кирило дмитрієв намагається залучити США до угоди з росією через бізнес-пропозиції Трампу і Маску. росія пропонує доступ до нафти та спільні проекти в Арктиці в обмін на вигідне для кремля врегулювання в Україні.
Спецпредставник президента росії кирило дмитрієв запропонував мільярдеру Ілону Маску та президенту США Дональду Трампу перспективу вигідних бізнес-угод.
дмитрієв переконав володимира путіна розвивати зв'язки з Трампом на основі бізнес-можливостей.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, передає УНН.
дмитрієв цього тижня опублікував в соцмережі X пост, в якому вперше за більш ніж десятиліття заявив, що співпраця між США і росією є "ключем до вирішення світових проблем".
Потім він опублікував відеографіку, що зображає спільну місію на Марс за участі США і Саудівської Аравії на одній з ракет SpaceX. Акцент на Марсі, зазначає видання, не був випадковим путінського емісара.
У колишнього інвестиційного банкіра Goldman Sachs Group Inc. є одне критично важливе завдання – "підсадити" Трампа і топ-радників на кшталт Маска на перспективи великих ділових угод з росією як приманку для припинення війни в Україні на вигідних для кремля умовах
російські та американські компанії зацікавлені у співпраці, але "предметного обговорення цього питання ще не було
"Є заявлена позиція США - спочатку врегулювання, потім економіка. Все потрібно вирішувати поетапно", - сказав він.
Нагадаємо
Франція з жовтня веде переговори з Україною про розробку українських корисних копалин для своєї оборонної промисловості, заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Заява прозвучала на тлі того, що Київ і Вашингтон наблизилися до угоди про експлуатацію мінеральних багатств України.
Володимир Зеленський сподівається вирушити до Вашингтона 28 лютого, щоб обговорити текст і спробувати дізнатися більше про продовження американської допомоги. В той же час кремль через голову російського фонду прямих інвестицій запропонував США угоду щодо природних ресурсів. росія готова надати доступ до нафти та спільних проєктів в Арктиці.