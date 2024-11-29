Председатель комитета назвала условия, при которых не хватит средств на оборону в госбюджете-2025

Если изменится интенсивность боевых действий, будут огромные перебои с поставками оружия от международных партнеров, то нужно будет вносить изменения в государственный бюджет 2025 года на оборону. Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Пидласа прокомментировала, на сколько хорошо предусмотрены расходы на оборону в госбюджете на 2025 год и, не окажется ли Украина снова посреди года в ситуации, когда нужно дополнительно еще 500 млрд голосовать в ВР.

Если драматически изменятся условия на поле боя, или интенсивность боевых действий, или будут огромные перебои с поставками оружия от наших международных партнеров, то мы будем вынуждены вносить изменения в государственный бюджет. Но, если условия останутся такими, как в этом году, или интенсивность боевых действий будет снижаться, или мы наконец одержим победу, тогда конечно средств, которые предусмотрены на 2025 год хватит - сказала Пидласа.

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Она отметила, что предусмотрено в следующем году более 2,2 трлн грн на нужды безопасности и обороны, что больше даже чем ожидаемые фактические расходы в этом году.

Минфин сообщал на днях, что за январь-октябрь 2024 года Украина потратила 1,6 трлн грн на сектор безопасности и обороны, что составляет более половины общего фонда госбюджета.

"На 2025 год мы закладываем вероятность, что боевые действия продлятся весь год, чтобы быть готовыми к любому развитию событий",-заявила Пидласа.

Контекст

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что когда, в Украине планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ одним из прогнозов партнеров был, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Поэтому нынешний бюджет требовал дополнительных 500 миллиардов гривен на армию.

19 ноября Рада приняла госбюджет-2025.

Общий ресурсс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрели на это 739 млрд грн. будет больше финансирования на модернизацию оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов.

Добавим

Bloomberg сообщал, что Европа ищет пути замены военной помощи США для Украины. Ведь заявления Дональда Трампа вызывают беспокойство, потому что есть предположение, что США могут сократить военную помощь, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.