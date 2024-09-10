Одним з джерел фінансування армії в уряді бачать збільшення військового збору

Одним з джерел для фінансування української армії в Кабміні бачать збільшення військового збору й питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві між українцями. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, передає кореспондент УНН.

Стосовно бюджету цього року і 2025 року – війна. Ми розуміємо, що коли, ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ одним з прогнозів партнерів був, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, у нас триває до заповнення ось цих вакансій у наших Збройних силах – це потребує більшого фінансування, ми знаємо, що фінансування кожного нашого військового для бюджету вартує 1,2 млн грн. Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил - розповів Шмигаль.

За його словами, цифра в 500 млрд, яка озвучена та подана – це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року.

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В наступному році наш план має враховувати ці реалії з якими ми пройдемо цей рік. Власне в цьому йде дискусія з МВФ, як ми будемо проходити. Партнери не дають коштів на Збройні сили. Ми маємо фінансувати це самостійно. Ми знаходимо ресурси, як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так й в інших фінансових інструментах. Але важливо, що Україна фінансує українську армію самостійно, тому одним з джерел ми бачимо – це збільшення військового збору й питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві між українцями. Це власне, те, що подав Кабмін, як пропозицію - сказав Шмигаль.

Він переконаний, що парламент уважно розгляне цю пропозицію, цей законопроєкт, який був продискутований на базі профільного комітету.

Переконаний, що ми профінансуємо нашу армію без затримок, без дефіцитів. Ця зміна оподаткування буде діяти й на наступний рік, дасть додатковий ресурс для бюджету, але в наступному році ми розраховуємо також на 50 млрд від конфіскованих російських активів, як на подушку безпеки, яка буде використана, як для фінансування дефіциту бюджету, так й для наших військових потреб - зазначив прем'єр.

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