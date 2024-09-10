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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одним из источников финансирования армии в правительстве видят увеличение военного сбора

Одним из источников финансирования армии в правительстве видят увеличение военного сбора

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 12:09  •  18183 просмотра

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Правительство рассматривает увеличение военного сбора как источник финансирования ВСУ. Премьер Шмыгаль заявил о необходимости дополнительных 500 млрд грн для армии до конца года и справедливого распределения сбора между украинцами.

Одним из источников для финансирования украинской армии в Кабмине видят увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе между украинцами. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль  на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Относительно бюджета этого года и 2025 года - война. Мы понимаем, что когда, мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ одним из прогнозов партнеров был, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы вот такими, какие они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, у нас продолжается до заполнения вот этих вакансий в наших Вооруженных силах - это требует большего финансирования, мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 млн грн. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил

- рассказал Шмыгаль.

По его словам, цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана - это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года.

Збільшення держбюджету на 500 млрд гривень: Рада ухвалила законопроєкт за основу3 сентября 2024, 10:38 • 17313 просмотров

В следующем году наш план должен учитывать эти реалии с которыми мы пройдем этот год. Собственно в этом идет дискуссия с МВФ, как мы будем проходить. Партнеры не дают средств на Вооруженные силы. Мы должны финансировать это самостоятельно. Мы находим ресурсы, как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Но важно, что Украина финансирует украинскую армию самостоятельно, поэтому одним из источников мы видим - это увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе между украинцами. Это собственно, то, что подал Кабмин, как предложение

- сказал Шмыгаль.

Он убежден, что парламент внимательно рассмотрит это предложение, этот законопроект, который был продискутирован на базе профильного комитета.

Убежден, что мы профинансируем нашу армию без задержек, без дефицитов. Это изменение налогообложения будет действовать и на следующий год, даст дополнительный ресурс для бюджета, но в следующем году мы рассчитываем также на 50 млрд от конфискованных российских активов, как на подушку безопасности, которая будет использована, как для финансирования дефицита бюджета, так и для наших военных нужд

- отметил премьер.

Прем'єр про місію МВФ: складні перемовини й ведемо дискусію, яким має бути бюджет в 2025 році10 сентября 2024, 11:24 • 10756 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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