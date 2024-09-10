Одним из источников финансирования армии в правительстве видят увеличение военного сбора

Одним из источников для финансирования украинской армии в Кабмине видят увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе между украинцами. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Относительно бюджета этого года и 2025 года - война. Мы понимаем, что когда, мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ одним из прогнозов партнеров был, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы вот такими, какие они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, у нас продолжается до заполнения вот этих вакансий в наших Вооруженных силах - это требует большего финансирования, мы знаем, что финансирование каждого нашего военного для бюджета стоит 1,2 млн грн. Соответственно, когда мы подбираем людей, мы должны увеличивать бюджет наших Вооруженных сил - рассказал Шмыгаль.

По его словам, цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана - это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года.

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В следующем году наш план должен учитывать эти реалии с которыми мы пройдем этот год. Собственно в этом идет дискуссия с МВФ, как мы будем проходить. Партнеры не дают средств на Вооруженные силы. Мы должны финансировать это самостоятельно. Мы находим ресурсы, как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Но важно, что Украина финансирует украинскую армию самостоятельно, поэтому одним из источников мы видим - это увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе между украинцами. Это собственно, то, что подал Кабмин, как предложение - сказал Шмыгаль.

Он убежден, что парламент внимательно рассмотрит это предложение, этот законопроект, который был продискутирован на базе профильного комитета.

Убежден, что мы профинансируем нашу армию без задержек, без дефицитов. Это изменение налогообложения будет действовать и на следующий год, даст дополнительный ресурс для бюджета, но в следующем году мы рассчитываем также на 50 млрд от конфискованных российских активов, как на подушку безопасности, которая будет использована, как для финансирования дефицита бюджета, так и для наших военных нужд - отметил премьер.

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