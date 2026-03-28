Скриншот из приложения "Дія" вместо сканкопии - названы самые распространенные ошибки при регистрации на НМТ

В этом году среди самых распространенных ошибок при регистрации на НМТ - подача скриншота из приложения "Дія" вместо полноценной сканкопии или фотокопии документа, а также неправильно оформленная справка с места учебы - написал Бабак.

Он также подчеркнул, что стоит внимательно проверить справку с места учебы: она должна соответствовать установленному образцу, содержать формулировку о завершении обучения в 2026 году, а также дату выдачи и номер. Если в справке указан другой текст или отсутствуют дата или номер, такой документ не подтверждает факт получения полного общего среднего образования в 2026 году.

Еще одной распространенной причиной отказа в регистрации является непредставление документа, подтверждающего причину невнесения информации о РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика). Это касается лиц, которые официально отказались от его получения (и имеют соответствующую отметку в паспорте) или не смогли оформить его из-за пребывания за границей - добавил Бабак.

По его словам, по состоянию на сегодня для участия в НМТ зарегистрировались 295 156 абитуриентов. Из них 279 373 планируют сдавать тестирование в Украине, а 15 783 - за границей.

Всего создано 323 980 электронных кабинетов, из которых 197 271 - через приложение "Дія". Документы на обработку уже подали 309 889 участников.

Нардеп также напомнил, что регистрация продлится до 2 апреля 2026 года, а внести изменения, в частности изменить предмет по выбору, можно до 7 апреля включительно.

Министерство образования и науки Украины обнародовало ключевые этапы проведения национального мультипредметного теста в 2026 году. Тестирование будет проходить в рамках основной и дополнительной сессий как в Украине, так и за ее пределами.