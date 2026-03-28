13:04 • 1610 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 5370 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 10183 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
08:59 • 12557 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 17568 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 19272 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 27500 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 26829 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51859 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74353 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Скриншот із застосунку "Дія" замість сканкопії - названі найпоширеніші помилки при реєстрації на НМТ

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Абітурієнти часто надсилають скриншоти з Дії замість сканкопій та неправильні довідки. На тест уже зареєструвалися понад 295 тисяч майбутніх вступників.

Цього року серед найпоширеніших помилок під час реєстрації на НМТ - подання скриншота із застосунку "Дія" замість повноцінної сканкопії, а також ненадання документа, який підтверджує причину невнесення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Про це повідомив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

Цьогоріч серед найпоширеніших помилок під час реєстрації на НМТ - подання скриншота із застосунку "Дія" замість повноцінної сканкопії або фотокопії документа, а також неправильно оформлена довідка з місця навчання

- написав Бабак.

Він також наголосив, що варто уважно перевірити довідку з місця навчання: вона має відповідати встановленому зразку, містити формулювання про завершення навчання у 2026 році, а також дату видачі і номер. Якщо у довідці зазначено інший текст або відсутні дата чи номер, такий документ не підтверджує факт здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році.

Ще однією поширеною причиною відмови в реєстрації є ненадання документа, який підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Це стосується осіб, які офіційно відмовилися від його отримання (і мають відповідну відмітку в паспорті) або не змогли оформити його через перебування за кордоном

- додав Бабак.

За його словами, станом на сьогодні для участі в НМТ зареєструвалися 295 156 вступників. Із них 279 373 планують складати тестування в Україні, а 15 783 - за кордоном.

Загалом створено 323 980 електронних кабінетів, із яких 197 271 - через застосунок "Дія". Документи на обробку вже подали 309 889 учасників.

Нардеп також нагадав, що реєстрація триватиме до 2 квітня 2026 року, а внести зміни, зокрема змінити предмет на вибір, можна до 7 квітня включно.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові етапи проведення національного мультипредметного тесту у 2026 році. Тестування проходитиме в межах основної та додаткової сесій як в Україні, так і за її межами.

Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України
Верховна Рада України