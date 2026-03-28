Скриншот із застосунку "Дія" замість сканкопії - названі найпоширеніші помилки при реєстрації на НМТ

Цього року серед найпоширеніших помилок під час реєстрації на НМТ - подання скриншота із застосунку "Дія" замість повноцінної сканкопії, а також ненадання документа, який підтверджує причину невнесення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Про це повідомив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Він також наголосив, що варто уважно перевірити довідку з місця навчання: вона має відповідати встановленому зразку, містити формулювання про завершення навчання у 2026 році, а також дату видачі і номер. Якщо у довідці зазначено інший текст або відсутні дата чи номер, такий документ не підтверджує факт здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році.

Ще однією поширеною причиною відмови в реєстрації є ненадання документа, який підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Це стосується осіб, які офіційно відмовилися від його отримання (і мають відповідну відмітку в паспорті) або не змогли оформити його через перебування за кордоном - додав Бабак.

За його словами, станом на сьогодні для участі в НМТ зареєструвалися 295 156 вступників. Із них 279 373 планують складати тестування в Україні, а 15 783 - за кордоном.

Загалом створено 323 980 електронних кабінетів, із яких 197 271 - через застосунок "Дія". Документи на обробку вже подали 309 889 учасників.

Нардеп також нагадав, що реєстрація триватиме до 2 квітня 2026 року, а внести зміни, зокрема змінити предмет на вибір, можна до 7 квітня включно.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові етапи проведення національного мультипредметного тесту у 2026 році. Тестування проходитиме в межах основної та додаткової сесій як в Україні, так і за її межами.