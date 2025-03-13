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Предложение США не устраивает ни одну из сторон, а потому имеет шансы на успех - военный обозреватель BBC

Киев • УНН

 • 20449 просмотра

Военный обозреватель Фрэнк Гарднер считает, что предложение США о прекращении огня может быть успешным, поскольку оно не совсем устраивает ни одну из сторон. Украина быстро согласилась на предложение Белого дома, слово за кремлем.

Предложение США не устраивает ни одну из сторон, а потому имеет шансы на успех - военный обозреватель BBC

Предложение о прекращении огня при посредничестве США является не совсем тем, чего хотела бы любая из сторон, и поэтому, как это ни парадоксально, оно может иметь определенные шансы на успех. Об этом пишет военный обозреватель BBC, офицер запаса британской армии в отставке Фрэнк Гарднер, сообщает УНН.

Детали

По его мнению, сейчас Украина и ее союзники в идеале хотели бы иметь достаточно сильную позицию на переговорах с москвой.

Сейчас ее нет, поэтому это соглашение - вместе с возобновлением военной и разведывательной помощи США - является спасательным кругом для Украины

- считает автор.

В то же время, по его словам, россия считает, что она медленно выигрывает эту войну, поэтому найдутся те, кто хочет, чтобы она продолжалась, при этом "во многом это касается оптики, то есть того, как вещи выглядят и как люди хотят, чтобы они выглядели".

Руководство Украины получает советы от своих друзей, в частности от советника по национальной безопасности Британии Джонатана Пауэлла. Их месседж четкий: нравится вам это или нет, вы должны наладить отношения с Белым домом и не выступать против Трампа. Таким образом, Украина быстро согласилась с предложением США о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня

- говорится в статье.

Обозреватель называет это четким подтверждением стратегии Трампа: принудительно прекратить войну, которую, как он считает, "невозможно выиграть".

"Вызов для москвы сейчас заключается в том, как держаться своих первоначальных, максималистских целей покорить Украину, не выглядя при этом препятствием для мира. Это потребует ловкого планирования за стенами кремля", - резюмирует Гарднер.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности прекращения огня между Украиной и россией в течение нескольких дней. По его словам, это произойдет, если российское руководство согласится на такое предложение.

Готовим новые задачи для нашей дипломатии: Зеленский о результатах переговоров в Саудовской Аравии12.03.25, 20:39 • 16488 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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