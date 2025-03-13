Пропозиція США не влаштовує жодну зі сторін, а тому має шанси на успіх - військовий оглядач ВВС

Пропозиція про припинення вогню за посередництва США є не зовсім тим, чого хотіла би будь-яка зі сторін, і тому, як це не парадоксально, вона може мати певні шанси на успіх. Про це пише військовий оглядач ВВС, офіцер запасу британської армії у відставці Френк Гарднер, повідомляє УНН.

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На його думку, зараз Україна та її союзники в ідеалі хотіли б мати достатньо сильну позицію на переговорах з москвою.

Наразі її немає, тому ця угода - разом із відновленням військової та розвідувальної допомоги США - є рятувальним кругом для України - вважає автор.

Водночас, за його словами, росія вважає, що вона повільно виграє цю війну, тому знайдуться ті, хто хоче, щоб вона продовжувалася, при цьому "багато в чому це стосується оптики, тобто того, як речі виглядають і як люди хочуть, щоб вони виглядали".

Керівництво України отримує поради від своїх друзів, зокрема від радника з національної безпеки Британії Джонатана Пауелла. Їхній меседж чіткий: подобається вам це чи ні, ви повинні налагодити відносини з Білим домом і не виступати проти Трампа. Таким чином, Україна швидко погодилася з пропозицією США щодо всеосяжного 30-денного припинення вогню - йдеться у статті.

Оглядач називає це чітким підтвердженням стратегії Трампа: примусово припинити війну, яку, як він вважає, "неможливою виграти".

"Виклик для москви зараз полягає в тому, як триматися своїх первісних, максималістських цілей підкорити Україну, не виглядаючи при цьому перешкодою для миру. Це вимагатиме спритного планування за стінами кремля", - резюмує Гарднер.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість припинення вогню між Україною та росією протягом декількох днів. За його словами, це станеться, якщо російське керівництво погодиться на таку пропозицію.

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