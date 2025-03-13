Пропозиція США не влаштовує жодну зі сторін, а тому має шанси на успіх - військовий оглядач ВВС

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30038 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46099 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50897 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56563 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68659 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57100 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56207 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120397 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82099 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226837 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14619 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21571 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18415 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17195 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88908 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120397 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226837 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403762 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11216 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17200 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18421 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21576 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75323 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Пропозиція США не влаштовує жодну зі сторін, а тому має шанси на успіх - військовий оглядач ВВС

Київ • УНН

 • 20457 перегляди

Військовий оглядач Френк Гарднер вважає, що пропозиція США про припинення вогню може бути успішною, оскільки вона не зовсім влаштовує жодну зі сторін. Україна швидко погодилася на пропозицію Білого дому, слово за кремлем.

Пропозиція США не влаштовує жодну зі сторін, а тому має шанси на успіх - військовий оглядач ВВС

Пропозиція про припинення вогню за посередництва США є не зовсім тим, чого хотіла би будь-яка зі сторін, і тому, як це не парадоксально, вона може мати певні шанси на успіх. Про це пише військовий оглядач ВВС, офіцер запасу британської армії у відставці Френк Гарднер, повідомляє УНН.

Деталі

На його думку, зараз Україна та її союзники в ідеалі хотіли б мати достатньо сильну позицію на переговорах з москвою.

Наразі її немає, тому ця угода - разом із відновленням військової та розвідувальної допомоги США - є рятувальним кругом для України

- вважає автор.

Водночас, за його словами, росія вважає, що вона повільно виграє цю війну, тому знайдуться ті, хто хоче, щоб вона продовжувалася, при цьому "багато в чому це стосується оптики, тобто того, як речі виглядають і як люди хочуть, щоб вони виглядали".

Керівництво України отримує поради від своїх друзів, зокрема від радника з національної безпеки Британії Джонатана Пауелла. Їхній меседж чіткий: подобається вам це чи ні, ви повинні налагодити відносини з Білим домом і не виступати проти Трампа. Таким чином, Україна швидко погодилася з пропозицією США щодо всеосяжного 30-денного припинення вогню

- йдеться у статті.

Оглядач називає це чітким підтвердженням стратегії Трампа: примусово припинити війну, яку, як він вважає, "неможливою виграти".

"Виклик для москви зараз полягає в тому, як триматися своїх первісних, максималістських цілей підкорити Україну, не виглядаючи при цьому перешкодою для миру. Це вимагатиме спритного планування за стінами кремля", - резюмує Гарднер.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість припинення вогню між Україною та росією протягом декількох днів. За його словами, це станеться, якщо російське керівництво погодиться на таку пропозицію.

Готуємо нові завдання для нашої дипломатії: Зеленський про результати переговорів у Саудівській Аравії12.03.25, 20:39 • 16497 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Білий дім
Дональд Трамп
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29