Правящий блок Ирака выдвинул Али аль-Заиди кандидатом в премьеры после недель споров

Фото: АР

Доминирующий парламентский блок Ирака выдвинул бизнесмена Али аль-Заиди кандидатом на пост премьер-министра после нескольких недель политических споров. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Решение приняла Координационная структура – коалиция шиитских партий, поддерживающая действующее большинство. После выдвижения президент Низар Амиди поручил аль-Заиди сформировать правительство.

Кандидатура стала результатом внутренних переговоров в блоке. Ранее коалиция рассматривала возвращение экс-премьера Нури аль-Малики, однако от этой идеи отказались в пользу компромиссной фигуры.

Экс-премьеры Израиля создают новую партию ради победы над Нетаньяху

В заявлении коалиции указано, что аль-Малики и действующий премьер Мохаммед Шиа аль-Судани сняли свои кандидатуры для преодоления политического тупика.

Али аль-Заиди — председатель правления Исламского банка "Аль-Джануб", ранее не занимал государственных должностей.

Дальнейшая процедура

После выдвижения он заявил: "Это назначение происходит в деликатное время, которое требует согласованных усилий всех политических и социальных сил".

Согласно конституции Ирака, у кандидата есть 30 дней, чтобы сформировать правительство и получить поддержку как минимум 167 депутатов парламента.

Новому правительству придется работать в условиях региональной напряженности и экономических вызовов, в частности из-за влияния конфликтов на экспорт нефти.

В Газе впервые за годы прошли местные выборы, но явка осталась низкой