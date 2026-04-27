Экс-премьеры Израиля создают новую партию ради победы над Нетаньяху

Киев • УНН

 • 2326 просмотра

Нафтали Беннетт и Яир Лапид объединили политсилы в новую партию «Вместе». Политический союз планирует победить Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах.

Нафтали Беннетт и Яир Лапид, два бывших премьер-министра Израиля, объявили об объединении своих партий, создав новую политическую структуру, которая может победить партию "Ликуд" действующего главы правительства Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что партию под названием "Вместе" возглавит Беннетт, "ястреб и бывший защитник поселенцев, который немного приблизился к центру, особенно во внутренних вопросах".

Хотя он ушел из политики после поражения от Нетаньяху в 2022 году, он является самым сильным соперником премьер-министра, согласно еженедельным опросам избирателей

- пишет издание.

Между тем Лапид, центрист, чей оплот находится в "светском" Тель-Авиве, в настоящее время возглавляет оппозицию со своей партией "Еш Атид".

Они вместе возглавляли предыдущее широкое правительство, которое свергло Нетаньяху, но просуществовало чуть более года, прежде чем проиграть ему в 2022 году

- говорится в статье.

В заявлении Беннетта и Лапида говорится, что они объявляют о "первом шаге в процессе исцеления Государства Израиль".

"Этот шаг объединяет "блок реформ", кладет конец внутренней борьбе и позволяет направить все усилия на достижение решающей победы на предстоящих выборах и на ведение Израиля к необходимым реформам", – говорится в заявлении.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о намерении баллотироваться на следующих парламентских выборах в ноябре 2026 года.

