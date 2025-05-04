Правящая партия Сингапура победила на парламентских выборах

В субботу, 03 мая, в Сингапуре правящая партия "Народного действия" вновь одержала убедительную победу на всеобщих парламентских выборах, продолжив свое 66-летнее непрерывное правление. Об этом информирует Associated Press, передает УНН.

Детали

Избирательная комиссия объявила, что партия, партия премьер-министра Лоуренса Вонга "Народное действие", получила 82 места в парламенте. Еще пять мест партия получила автоматически, поэтому в целом ее представители заняли 87 из 97 депутатских мандатов.

Отмечается, что количество голосов за партию "Народное действие" выросло до 65,6% по сравнению с почти рекордно низким показателем 61% в опросах 2020 года.

Лоуренс Вонг, который занял должность премьер-министра в 2024 году, став четвертым руководителем Сингапура, призвал избирателей предоставить правительству сильный мандат, чтобы помочь экономике страны справиться с вызовами, которые возникли после введения тарифов администрацией Трампа. Эти призывы получили широкую поддержку.

В США приветствовали результаты выборов. В заявлении государственного секретаря Марко Рубио говорится, что обе страны "разделяют прочное и длительное стратегическое партнерство и приверженность делу безопасного, свободного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона" на протяжении почти шести десятилетий.

Мы с нетерпением ждем продолжения тесного сотрудничества с новоизбранным правительством и премьер-министром Вонгом для укрепления экономического роста и наших двусторонних связей в сфере обороны и безопасности, которые приносят пользу американцам, сингапурцам и другим людям в регионе - подчеркнул Марко Рубио.

По данным Associated Press, несмотря на имидж стабильности и экономического роста, партия "Народного действия" сталкивается со все большим недовольством из-за роста стоимости жизни, неравенства в доходах и недоступности жилья. В частности, перенаселенность и ограничение свободы слова ослабили влияние партии на власть.

Зеленский и президент Сингапура обсудили двусторонние отношения между странами