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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 26993 перегляди

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Правляча партія Сінгапуру перемогла на парламентських виборах

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

На виборах у Сінгапурі партія "Народної дії" здобула 87 із 97 місць у парламенті, збільшивши підтримку до 65,6%. США привітали результати виборів, підкресливши важливість партнерства.

Правляча партія Сінгапуру перемогла на парламентських виборах

У суботу, 03 травня, в Сінгапурі правляча партія "Народної дії" знову здобула переконливу перемогу на загальних парламентських виборах, продовживши своє 66-річне безперервне правління. Про це інформує Associated Press, передає УНН.

Деталі

Виборча комісія оголосила, що партія, партія прем'єр-міністра Лоуренса Вонга "Народна дія", отримала 82 місця у парламенті. Ще п’ять місць партія здобула автоматично, тож загалом її представники посіли 87 із 97 депутатських мандатів.

Зазначається що кількість голосів за партію "Народна дія" зросла до 65,6% порівняно з майже рекордно низьким показником 61% в опитуваннях 2020 року. 

Лоуренс Вонг, який обійняв посаду прем'єр-міністра у 2024 році, ставши четвертим керівником Сінгапуру, закликав виборців надати уряду сильний мандат, щоб допомогти економіці країни впоратися з викликами, які виникли після запровадження тарифів адміністрацією Трампа. Ці заклики отримали широку підтримку.

У США привітали результати виборів. У заяві державного секретаря Марко Рубіо йдеться, що обидві країни "поділяють міцне та тривале стратегічне партнерство та відданість справі безпечного, вільного та процвітаючого Індо-Тихоокеанського регіону" впродовж майже шести десятиліть.

Ми з нетерпінням чекаємо на продовження тісної співпраці з новообраним урядом та прем’єр-міністром Вонгом для зміцнення економічного зростання та наших двосторонніх зв’язків у сфері оборони та безпеки, які приносять користь американцям, сингапурцям та іншим людям у регіоні

- наголосив Марко Рубіо.

За даними Associated Press, попри імідж стабільності та економічного зростання, партія "Народної дії" стикається з дедалі більшим невдоволенням через зростання вартості життя, нерівності в доходах та недоступності житла. Зокрема, перенаселеність та обмеження свободи слова послабили вплив партії на владу.

Зеленський та президент Сінгапуру обговорили двосторонні відносини між країнами02.06.24, 12:37 • 60879 переглядiв

Віта Зеленецька

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