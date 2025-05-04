Правляча партія Сінгапуру перемогла на парламентських виборах

У суботу, 03 травня, в Сінгапурі правляча партія "Народної дії" знову здобула переконливу перемогу на загальних парламентських виборах, продовживши своє 66-річне безперервне правління. Про це інформує Associated Press, передає УНН.

Виборча комісія оголосила, що партія, партія прем'єр-міністра Лоуренса Вонга "Народна дія", отримала 82 місця у парламенті. Ще п’ять місць партія здобула автоматично, тож загалом її представники посіли 87 із 97 депутатських мандатів.

Зазначається що кількість голосів за партію "Народна дія" зросла до 65,6% порівняно з майже рекордно низьким показником 61% в опитуваннях 2020 року.

Лоуренс Вонг, який обійняв посаду прем'єр-міністра у 2024 році, ставши четвертим керівником Сінгапуру, закликав виборців надати уряду сильний мандат, щоб допомогти економіці країни впоратися з викликами, які виникли після запровадження тарифів адміністрацією Трампа. Ці заклики отримали широку підтримку.

У США привітали результати виборів. У заяві державного секретаря Марко Рубіо йдеться, що обидві країни "поділяють міцне та тривале стратегічне партнерство та відданість справі безпечного, вільного та процвітаючого Індо-Тихоокеанського регіону" впродовж майже шести десятиліть.

Ми з нетерпінням чекаємо на продовження тісної співпраці з новообраним урядом та прем’єр-міністром Вонгом для зміцнення економічного зростання та наших двосторонніх зв’язків у сфері оборони та безпеки, які приносять користь американцям, сингапурцям та іншим людям у регіоні