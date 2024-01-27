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Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины

Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 14:39  •  12449 просмотра

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российские войска обстреляли гражданские районы Купянского района Харьковской области 26-27 января, повредив дома и транспортные средства. Эти обстрелы расследуются как военные преступления.

Правоохранители зафиксировали последствия агрессии рф на Купянщине и начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации. Сейчас начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 27 января 2024 года оккупанты обстреляли поселок Куриловка Купянского района. В результате были повреждены частные домовладения.

Также 26 января около 23:30 российские военные нанесли удары по Купянску. В городе разрушены и повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили.

Напомним,

В течение суток артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины.

Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех27 январь 2024, 06:30 • 28844 просмотра

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Купʼянщини
Law enforcers record consequences of hostile shelling in Kupiansk district
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