Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины

Правоохранители зафиксировали последствия агрессии рф на Купянщине и начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии российской федерации. Сейчас начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, утром 27 января 2024 года оккупанты обстреляли поселок Куриловка Купянского района. В результате были повреждены частные домовладения.

Также 26 января около 23:30 российские военные нанесли удары по Купянску. В городе разрушены и повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили.

Напомним,

В течение суток артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины.

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