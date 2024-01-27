Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Купʼянщини
Київ • УНН
російські війська обстріляли цивільні райони Куп'янського району Харківської області 26-27 січня, пошкодивши будинки та транспортні засоби. Ці обстріли розслідуються як воєнні злочини.
Правоохоронці зафіксували наслідки агресії рф на Куп’янщині та розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає УНН.
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Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації. Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вранці 27 січня 2024 року окупанти обстріляли селище Курилівка Купʼянського району. В результаті було пошкоджено приватні домоволодіння.
Також 26 січня близько 23:30 російські військові завдали ударів по Купʼянську. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та автомобілі.
Нагадаємо
Упродовж доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.
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