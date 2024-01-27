На Харківщині ворог обстріляв 15 населених пунктів з артилерії та мінометів, поранений поліцейський

Упродовж доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема — Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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За його інформацією, напередодні, 26 січня, о 10:40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли м. Куп'янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували, стан середній. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 13:30 ворог з РСЗВ обстріляв с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.

О 22:00 окупанти також із РСЗВ обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

Сьогодні з 00:00 до 00:25 ворог завдав кількох ударів по м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, гараж.

Близько 00:20 окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

За добу ЗСУ відбили 13 атак ворога біля Табаївки Куп'янського району.

На Запоріжжі 19 міст та сіл опинилися під ворожим вогнем: окупанти завдали 86 ударів