На Запоріжжі 19 міст та сіл опинилися під ворожим вогнем: окупанти завдали 86 ударів
Київ • УНН
За минулу добу російські війська завдали 86 ударів по 19 населеним пунктам Запорізької області України, зруйнувавши 7 житлових будинків, але обійшлося без жертв.
Росіяни завдали 86 ударів за добу по Запоріжжю. 19 міст та сіл опинилися під ворожим вогнем. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
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Зазначається, що загарбники обстріляли з реактивної системи залпового вогню Малу Токмачку, Новоіванівку та Новоуспенівське, а також атакували 19 безпілотниками Гуляйполе, Червоне, Малинівку, Левадне, Полтавку, Роботине, П'ятихатки й Червонодніпровку.
64 артудари прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Омельника, Чарівного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих
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