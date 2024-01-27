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На Запоріжжі 19 міст та сіл опинилися під ворожим вогнем: окупанти завдали 86 ударів

На Запоріжжі 19 міст та сіл опинилися під ворожим вогнем: окупанти завдали 86 ударів

Київ • УНН

 • 29578 перегляди

За минулу добу російські війська завдали 86 ударів по 19 населеним пунктам Запорізької області України, зруйнувавши 7 житлових будинків, але обійшлося без жертв.

Росіяни завдали 86 ударів за добу по Запоріжжю. 19 міст та сіл опинилися під ворожим вогнем. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загарбники обстріляли з реактивної системи залпового вогню Малу Токмачку, Новоіванівку та Новоуспенівське, а також атакували 19 безпілотниками Гуляйполе, Червоне, Малинівку, Левадне, Полтавку, Роботине, П'ятихатки й Червонодніпровку.

64 артудари прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Омельника, Чарівного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих

поінформував Малашко.

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Лілія Подоляк

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