На Запорожье 19 городов и сел оказались под вражеским огнем: оккупанты нанесли 86 ударов

Россияне нанесли 86 ударов за сутки по Запорожью. 19 городов и сел оказались под вражеским огнем. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что захватчики обстреляли из реактивной системы залпового огня Малую Токмачку, Новоивановку и Новоуспеновское, а также атаковали 19 беспилотниками Гуляйполе, Красное, Малиновку, Левадное, Полтавку, Роботино, Пятихатки и Червоноднепровку.

64 артудара пришлись по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки, Левадного, Малиновки, Омельника, Чаривного, Каменского, Степного, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших проинформировал Малашко.

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