На Харьковщине враг обстрелял 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов, ранен полицейский

В течение суток артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины. В частности - Ветеринарное Харьковского района; Нестерное Чугуевского района; Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его информации, накануне, 26 января, в 10:40 оккупанты из артиллерии калибра 152 мм обстреляли г. Купянск. Ранения получил работник полиции. Пострадавшего госпитализировали, состояние среднее. Поврежден частный дом.

Около 13:30 враг из РСЗО обстрелял с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом.

В 22:00 оккупанты также из РСЗО обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом.

Сегодня с 00:00 до 00:25 враг нанес несколько ударов по г. Купянск. Повреждены частные дома, гараж.

Около 00:20 оккупанты обстреляли с. Синельниково Чугуевского района. Поврежден частный дом.

За сутки ВСУ отбили 13 атак врага возле Табаевки Купянского района.

На Запорожье 19 городов и сел оказались под вражеским огнем: оккупанты нанесли 86 ударов