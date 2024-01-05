Правоохранители приняли более 164 тыс. решений о предоставлении разрешений на оружие

Полицейские приняли 164 485 решений о предоставлении разрешений на оружие. Всего правоохранители получили 175 327 заявок, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

По состоянию на конец года украинцы подали более 175 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более 164 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений - сообщил Клименко.

Он отметил, что вопрос создания Единого реестра оружия был одним из ключевых направлений в работе МВД.

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Министр добавил, что реестр полноценно заработал в июне 2023 года, что позволило усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия, и при этом упростить процесс его оформления для граждан.

Напомним,

В Украине в феврале прошлого года начал функционировать Единый реестр оружия, который был презентован Министерством внутренних дел.