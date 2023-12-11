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Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 10:11  •  22246 просмотра

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УНН выяснил, что несколько украинских министров сообщили о значительных изменениях в своем имущественном состоянии в 2023 году, когда НАПК возобновило публичный доступ к Реестру деклараций, за исключением исключений, связанных с военным положением.

НАПК 10 декабря открыло публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций Украины, за исключением исключений, связанных с обстоятельствами военного положения. УНН проверило, кто по состоянию на утро 11 декабря из министров в этом году подавали декларации и сообщали об изменениях в имущественном состоянии.

В НАПК отметили, что в случае, если в Реестре нет декларации определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

Детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря и 23 ноября 2023 года сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии. Также 1 декабря он подал ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы. 

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в 2023 году дважды сообщала о существенных изменениях в имущественном состоянии - 5 октября и 20 марта.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в 2023 году сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии, в частности  6 декабря, 26 октября, 10 августа.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в 2023 году сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии 9 декабря, 14 ноября, 9 ноября.

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Информация о предоставлении деклараций и сообщений об изменениях в имущественном состоянии в 2023 году на 11 часов 11 декабря отсутствовали по Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, первому вице-премьер-министру - министру экономики Украины Юлии Свириденко, вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, вице-премьер-министру Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, министру Кабинета министров Олегу Немчинову, министру энергетики Герману Галущенко, министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной, министру здравоохранения Виктору Ляшко, министру юстиции Денису Малюське, министру финансов Сергею Марченко, министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслану Стрельцу, вр. и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвею Бедному, вр. и. о. министра культуры и информационной политики Украины  Ростиславу Карандееву.

Реестр деклараций не отражает информацию о подаче деклараций и имущественных изменений за все годы в отношении министра социальной политики Оксаны Жолнович, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра образования и науки Оксена Лисового, министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского и министра обороны Рустема Умерова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Реєстр декларацій відкрито: хто з міністрів подав декларації
The register of declarations is open: which ministers have submitted declarations
Новости по теме

Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации

УНН выяснил, что несколько украинских министров сообщили о значительных изменениях в своем имущественном состоянии в 2023 году, когда НАПК возобновило публичный доступ к Реестру деклараций, за исключением исключений, связанных с военным положением.

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