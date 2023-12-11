Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации
Киев • УНН
УНН выяснил, что несколько украинских министров сообщили о значительных изменениях в своем имущественном состоянии в 2023 году, когда НАПК возобновило публичный доступ к Реестру деклараций, за исключением исключений, связанных с военным положением.
НАПК 10 декабря открыло публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций Украины, за исключением исключений, связанных с обстоятельствами военного положения. УНН проверило, кто по состоянию на утро 11 декабря из министров в этом году подавали декларации и сообщали об изменениях в имущественном состоянии.
В НАПК отметили, что в случае, если в Реестре нет декларации определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.
Детали
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря и 23 ноября 2023 года сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии. Также 1 декабря он подал ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы.
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в 2023 году дважды сообщала о существенных изменениях в имущественном состоянии - 5 октября и 20 марта.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в 2023 году сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии, в частности 6 декабря, 26 октября, 10 августа.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в 2023 году сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии 9 декабря, 14 ноября, 9 ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евроинтеграционное требование: ВР поддержала предоставление НАПК возможности проверять приобретенное до госслужбы имущество
Информация о предоставлении деклараций и сообщений об изменениях в имущественном состоянии в 2023 году на 11 часов 11 декабря отсутствовали по Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, первому вице-премьер-министру - министру экономики Украины Юлии Свириденко, вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, вице-премьер-министру Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, министру Кабинета министров Олегу Немчинову, министру энергетики Герману Галущенко, министру по делам ветеранов Юлии Лапутиной, министру здравоохранения Виктору Ляшко, министру юстиции Денису Малюське, министру финансов Сергею Марченко, министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслану Стрельцу, вр. и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвею Бедному, вр. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростиславу Карандееву.
Реестр деклараций не отражает информацию о подаче деклараций и имущественных изменений за все годы в отношении министра социальной политики Оксаны Жолнович, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра образования и науки Оксена Лисового, министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского и министра обороны Рустема Умерова.
Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации
УНН выяснил, что несколько украинских министров сообщили о значительных изменениях в своем имущественном состоянии в 2023 году, когда НАПК возобновило публичный доступ к Реестру деклараций, за исключением исключений, связанных с военным положением.
Делают ставку на человеческий ресурс: Сырский заявил, что потери рф на Востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ
Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, неся значительные потери и подкрепляясь резервами и спецподразделениями. В то же время украинские войска держат прочную оборону благодаря тактическим действиям и точной артиллерии. Российские потери значительно превышают украинские.
В 2023 году в мире происходит 183 региональных конфликта - Bloomberg
В 2023 году Международный институт стратегических исследований сообщает о 183 конфликтах в мире, что является самым высоким показателем за последние 30 лет, которые разжигаются негосударственными субъектами и геополитической напряженностью, с заметным ростом интенсивности конфликтов и количества жертв.
СБУ поймала в Николаеве российского агента, который корректировал авиаудары рф и пытался сбежать на левобережье Херсонщины - СБУ
В Николаеве СБУ задержала российского агента, который руководил авиаударами и планировал побег после того, как был завербован через родственников в оккупированной Херсонской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
Кулеба назвал четыре приоритета украинской делегации на заседании глав МИД стран ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сосредоточился на четырех приоритетах на Совете ЕС по иностранным делам: Переговоры о вступлении в ЕС, долгосрочная программа поддержки, финансирование военной помощи и 12-й пакет санкций ЕС против РФ. Кулеба сообщил о прогрессе в проведении законодательных реформ, необходимых для членства в ЕС.
Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана
Турция утверждает, что Швеция не выполнила условия вступления в НАТО, но все еще может поддержать заявку Швеции в обмен на сделку с США по самолетам F-16.
В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют
Украина имеет дело с дефицитом электроэнергии, берет аварийную помощь из Румынии и Польши. Утренний ракетный обстрел Киева вызвал дополнительные повреждения электросети, от которых пострадали более 100 потребителей.
Зеленского пригласили в США выступить перед сенаторами
Во время своего визита в США 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Байденом и выступит перед американскими сенаторами, сосредоточившись на потребностях Украины и дальнейшей поддержке со стороны США на фоне эскалации российских атак.
Боррель перед саммитом ЕС поддержал переговоры о членстве Украины и продолжение военной поддержки
Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина заслуживает переговоров о членстве в ЕС и постоянной военной поддержки. На этой неделе лидеры ЕС будут принимать ключевые решения.
Минсоцполитики предлагает продлить выплаты для части ВПЛ после 1 февраля
Министерство социальной политики Украины намерено продлить выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые имеют на нее право, после января 2024 года, сосредоточив внимание на пенсионерах и безработных ВПЛ, а также пересмотрев доступ к помощи для малообеспеченных слоев населения.