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Правоохоронці прийняли понад 164 тис. рішень про надання дозволів на зброю

Правоохоронці прийняли понад 164 тис. рішень про надання дозволів на зброю

Київ • УНН

 • 29354 перегляди

Національна поліція розглянула 175 327 заяв на отримання дозволів на зброю, задовольнивши 164 485 з них.

Поліцейські прийняли 164 485 рішень про надання дозволів на зброю. Всього правоохоронці отримали 175 327 заявок, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.

Станом на кінець року українці подали понад 175 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів на зброю. Поліцейські прийняли більш як 164 тисячі рішень про надання відповідних дозволів

- повідомив Клименко.

Він зазначив, що питання створення Єдиного реєстру зброї було одним із ключових напрямків у роботі МВС.

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Міністр додав, що реєстр повноцінно запрацював у червні 2023 році, що дозволило посилити контроль за обігом вогнепальної зброї, і при цьому спростити процес її оформлення для громадян.

Нагадаємо

В Україні у лютому минулого року почав функціонувати Єдиний реєстр зброї, який був презентований Міністерством внутрішніх справ.

Павло Башинський

Павло Башинський

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