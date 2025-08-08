Право требования на более чем 95 млн грн: Минюст подал новый иск о национализации активов сенатора из РФ

Минюст обратился в суд по поводу применения санкции к Сергею Калашнику, который является действующим сенатором совета федерации россии от исполнительного органа костромской области.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Детали

Минюст во второй раз обратился в суд с иском о взыскании в доход государства активов Калашника С.В.

Официально указано, что в Высший антикоррупционный суд подан:

Иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционного лица - Калашника Сергея Викторовича, который является действующим сенатором совета федерации россии от исполнительного органа Костромской области. - пишет ведомство.

Справка

Калашник голосовал за признание так называемых "лнр" и "днр", а уже после начала полномасштабного вторжения, поддержал согласование федеральных законов, предусматривающих "легализацию" аннексии территорий Украины.

В исковом заявлении Минюст просит взыскать в доход государства право требования по контрактам, принадлежащее подконтрольной Калашнику С.В. компании-нерезиденту, к украинскому ООО "Мотордеталь-Конотоп", на общую сумму более 95 миллионов гривен.

Ранее ВАКС принял решение о применении к Калашнику С.В. санкции в виде взыскания в доход государства активов. В доход государства взыскано 100% доли в компании ООО "Мотордеталь-Конотоп", которая опосредованно принадлежала подсанкционному лицу.

Напомним

В Высший антикоррупционный суд поступил иск от Минюста с требованием национализировать завод подсанкционного российского сенатора Сергея Калашника, находящийся в Конотопе Сумской области.