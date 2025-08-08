$41.460.15
Право вимоги на понад 95 млн грн: Мін'юст подав новий позов щодо націоналізації активів сенатора з рф

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Мін'юст вдруге подав позов до суду щодо стягнення в дохід держави активів російського сенатора Сергія Калашника. Позов стосується права вимоги за контрактами до ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на суму понад 95 мільйонів гривень.

Право вимоги на понад 95 млн грн: Мін'юст подав новий позов щодо націоналізації активів сенатора з рф

Мін'юст звернувся до суду з приводу застосування санкції до Сергія Калашника, який є діючим сенатором ради федерації росії від виконавчого органу костромської області.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Деталі

Мін’юст вдруге звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави активів Калашника С.В

Офційно зазначено, що до Вищого антикорупційного суду подано:

Позов про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи - Калашника Сергія Вікторовича, який є діючим сенатором ради федерації росії від виконавчого органу Костромської області. 

- пише відомство. 

Довідка

Калашник голосував за визнання так званих "лнр" та "днр", а вже після початку повномасштабного вторгнення, підтримав погодження федеральних законів, які передбачають "легалізацію" анексії територій України.

У позовній заяві Мін’юст просить стягнути в дохід держави право вимоги за контрактами, яке належить підконтрольній Калашнику С.В. компанії-нерезиденту, до українського ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", на загальну суму більше 95 мільйонів гривень. 

Раніше ВАКС ухвалив рішення про застосування до Калашника С.В. санкції у виді стягнення в дохід держави активів. В дохід держави стягнуто 100% частки в компанії ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", яка опосередковано належала підсанкційній особі. 

Нагадаємо

До Вищого антикорупційного суду надійшов позов від Мін'юсту з вимогою націоналізувати завод підсанкційного російського сенатора Сергія Калашника, що знаходиться в Конотопі Сумської області.

Ігор Тележніков

