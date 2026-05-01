Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил об обсуждении закона об обороте гражданского огнестрельного оружия, очертив, что именно необходимо закрепить законодательно, пишет УНН.

Детали

Министр сообщил об экспертных консультациях по законодательному урегулированию гражданского огнестрельного оружия. Среди участников - народные депутаты, руководители МВД, Нацполиции, СБУ, ГБР, представители Офиса Президента, общественных организаций, военного, ветеранского, адвокатского, медийного сообществ.

Огнестрельное оружие в Украине легализовано. Определенные виды и сейчас могут приобрести те, кто соответствует установленным критериям. В то же время правила его оборота нуждаются в осовременивании и четком урегулировании исключительно на уровне закона. И это комплексный вопрос, который мы должны решить по заданию Президента Украины - написал Клименко.

По его словам, речь идет о ключевых блоках - правилах применения, подготовке и проверках.

"Речь идет о ключевых вещах: праве на самозащиту, классификации разрешенных видов оружия, четких основаниях для применения гражданскими, а также механизмах изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия", - отметил министр.

Он добавил: "Отдельный блок - подготовка. Теоретическое и практическое обучение, экзамены. Это также означает развитие соответствующей инфраструктуры. Обязательно с привлечением бизнеса".

"Оружие - это не только право. В первую очередь это - ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, криминальной историей (даже если дело не дошло до суда). Это - предохранители, которые должны сработать на каждом этапе", - указал Клименко.

По словам главы МВД, путь к законодательному урегулированию вопроса оборота гражданского оружия "непростой и дискуссионный".

Но позиция участников собрания едина: Закон об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим. Как гражданам, так и правоохранителям. К тому же, это одно из евроинтеграционных обязательств страны. (...) Продолжаем диалог, чтобы все вместе смогли выйти на сбалансированное решение - отметил Клименко.

