Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия

$43.960.1251.460.12
ukenru
Эксклюзив
11:05 • 594 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент — за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
Эксклюзив
10:11 • 4362 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 35648 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 42990 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 66782 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 42097 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 41608 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
30 апреля, 11:14 • 28875 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
30 апреля, 11:00 • 26268 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
30 апреля, 10:33 • 15745 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
Популярные новости
Трамп о войне против Ирана: США уже победили, но я хочу победить с большим преимуществом1 мая, 01:44 • 16304 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 1 мая1 мая, 03:00 • 14720 просмотра
Атака с высокой ценой: как переквалификация БЭБ лизинга транспорта за рубежом в роялти бьет по авиации и экономике08:25 • 15250 просмотра
Коломойскому объявили новое подозрение08:41 • 17455 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов09:41 • 7858 просмотра
публикации
Знак зодиака Змееносец: даты, характеристика и совместимость10:57 • 2714 просмотра
Куда поехать на выходные: 7 интересных локаций в Белой Церкви для короткого путешествияPhoto10:30 • 5036 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов09:41 • 8566 просмотра
Атака с высокой ценой: как переквалификация БЭБ лизинга транспорта за рубежом в роялти бьет по авиации и экономике08:25 • 15611 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики30 апреля, 19:05 • 35636 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Рафаэль Гросси
Сергей Бызов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Одесса
Реклама
УНН Lite
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo10:22 • 3078 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 42971 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 50257 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 61068 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 75004 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
Беспилотный летательный аппарат

Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия

Киев • УНН

 • 610 просмотра

МВД и депутаты обсудили законопроект о гражданском огнестрельном оружии. Документ, как ожидается, определит правила самозащиты, обучения и жесткие критерии проверки.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил об обсуждении закона об обороте гражданского огнестрельного оружия, очертив, что именно необходимо закрепить законодательно, пишет УНН.

Детали

Министр сообщил об экспертных консультациях по законодательному урегулированию гражданского огнестрельного оружия. Среди участников - народные депутаты, руководители МВД, Нацполиции, СБУ, ГБР, представители Офиса Президента, общественных организаций, военного, ветеранского, адвокатского, медийного сообществ.

Огнестрельное оружие в Украине легализовано. Определенные виды и сейчас могут приобрести те, кто соответствует установленным критериям. В то же время правила его оборота нуждаются в осовременивании и четком урегулировании исключительно на уровне закона. И это комплексный вопрос, который мы должны решить по заданию Президента Украины

- написал Клименко.

По его словам, речь идет о ключевых блоках - правилах применения, подготовке и проверках.

"Речь идет о ключевых вещах: праве на самозащиту, классификации разрешенных видов оружия, четких основаниях для применения гражданскими, а также механизмах изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия", - отметил министр.

Он добавил: "Отдельный блок - подготовка. Теоретическое и практическое обучение, экзамены. Это также означает развитие соответствующей инфраструктуры. Обязательно с привлечением бизнеса".

"Оружие - это не только право. В первую очередь это - ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, криминальной историей (даже если дело не дошло до суда). Это - предохранители, которые должны сработать на каждом этапе", - указал Клименко.

По словам главы МВД, путь к законодательному урегулированию вопроса оборота гражданского оружия "непростой и дискуссионный".

Но позиция участников собрания едина: Закон об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим. Как гражданам, так и правоохранителям. К тому же, это одно из евроинтеграционных обязательств страны. (...) Продолжаем диалог, чтобы все вместе смогли выйти на сбалансированное решение

- отметил Клименко.

Буданов заявил, что против легализации оружия23.04.26, 13:28 • 2743 просмотра

Юлия Шрамко

