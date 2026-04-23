Буданов заявил, что против легализации оружия

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов выступил против легализации оружия в Украине, о чем заявил журналистам в четверг, пишет УНН.

Я против этого был всегда, и снова говорю, что против — против просто легализации, раздать оружие людям, это никогда не работало и не сработает также. И не забывайте, что это всегда имеет две стороны — первая, да, это якобы мнимая защита, другая сторона — это то, что случаи, которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации могут стать кратно больше, потому что оно просто будет у всех