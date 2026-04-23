Буданов заявил, что против легализации оружия
Киев • УНН
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о рисках раздачи оружия населению. Он подчеркнул необходимость эффективной работы полиции и спецслужб.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов выступил против легализации оружия в Украине, о чем заявил журналистам в четверг, пишет УНН.
Я против этого был всегда, и снова говорю, что против — против просто легализации, раздать оружие людям, это никогда не работало и не сработает также. И не забывайте, что это всегда имеет две стороны — первая, да, это якобы мнимая защита, другая сторона — это то, что случаи, которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации могут стать кратно больше, потому что оно просто будет у всех
По его словам, тогда это "грозит гораздо большими проблемами, чем то, что есть сейчас".
"Полиция должна работать эффективно, спецслужбы должны работать эффективно", - указал Буданов.
Легализация оружия после теракта в Киеве: когда в Украине может появиться право на самозащиту и готовы ли к этому в парламенте21.04.26, 18:37 • 67663 просмотра