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Правительство утвердило программу поддержки термомодернизации домов до 2030 года: что предусматривается

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Правительство одобрило программу поддержки термомодернизации зданий до 2030 года, предусматривающую поэтапное повышение энергоэффективности жилья. Цель — снизить энергопотребление на 30% и сократить выбросы парниковых газов.

Правительство утвердило программу поддержки термомодернизации домов до 2030 года: что предусматривается

Правительство 14 июля утвердило Государственную целевую экономическую программу поддержки термомодернизации зданий на период до 2030 года, которая предусматривает поэтапное повышение энергоэффективности жилья, установку индивидуальных тепловых пунктов, комплексное утепление зданий. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Цель программы - снизить энергопотребление в жилом фонде минимум на 30% благодаря термомодернизации зданий. Это позволит сократить выбросы парниковых газов, уменьшить расходы домохозяйств на коммунальные услуги и повысить энергетическую независимость Украины

- говорится в сообщении.

По разным оценкам, в более чем 80% жилых зданий отсутствует надлежащее утепление, а средний уровень потребления энергии в 2–3 раза выше, чем в странах ЕС. Программа предусматривает поэтапную поддержку мероприятий по термомодернизации — от установки индивидуальных тепловых пунктов до комплексного утепления зданий.

Ключевыми задачами программы определены:

  • повышение энергоэффективности зданий, особенно в многоквартирном секторе;
    • развитие механизмов финансовой поддержки владельцев жилья, ОСМД и общин;
      • стимулирование производства материалов и технологий для утепления;
        • создание условий для привлечения инвестиций и кредитных ресурсов, в частности международных партнеров;
          • создание условий для развития профессиональной подготовки кадров в сфере энергоэффективности.

            Термомодернизация — это не только об экономии ресурсов, а об инвестициях в будущее наших общин и энергетическую устойчивость государства. Утвержденная государственная программа станет дорожной картой, которая позволит масштабировать модернизацию зданий по всей стране и обеспечить украинцам комфортные условия проживания

            - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины-Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

            Программа также обеспечивает выполнение Украиной обязательств перед Европейским Союзом. В частности, Украина должна обеспечивать ежегодное снижение потребления энергии в жилых зданиях и зданиях общего пользования. Речь идет о необходимости достигать экономии энергии, эквивалентной ежегодному повышению энергоэффективности не менее чем 1% общей площади таких зданий. 

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            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            ЭкономикаНедвижимость
            Европейский Союз
            Украина
            Tesla
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