Уряд затвердив програму підтримки термомодернізації будинків до 2030 року: що передбачається

Уряд 14 липня схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року, яка передбачає поетапне підвищення енергоефективності житла, встановлення індивідуальних теплових пунктів, комплексне утеплення будівель. Про це повідомляє Міністерства розвитку громад та територій України, пише УНН.

Мета програми - знизити енергоспоживання у житловому фонді щонайменше на 30% завдяки термомодернізації будівель. Це дозволить скоротити викиди парникових газів, зменшити витрати домогосподарств на комунальні послуги та підвищити енергетичну незалежність України

За різними оцінками, у понад 80% житлових будівель відсутнє належне утеплення, а середній рівень споживання енергії є у 2–3 рази вищим, ніж у країнах ЄС. Програма передбачає поетапну підтримку заходів з термомодернізації — від встановлення індивідуальних теплових пунктів до комплексного утеплення будівель.

Ключовими завданнями програми визначено:

Термомодернізація — це не лише про економію ресурсів, а про інвестиції у майбутнє наших громад і енергетичну стійкість держави. Затверджена державна програма стане дорожньою картою, яка дозволить масштабувати модернізацію будівель по всій країні та забезпечити українцям комфортні умови проживання