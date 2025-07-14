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Уряд затвердив програму підтримки термомодернізації будинків до 2030 року: що передбачається

Київ • УНН

 • 2606 перегляди

Уряд схвалив програму підтримки термомодернізації будівель до 2030 року, що передбачає поетапне підвищення енергоефективності житла. Мета — знизити енергоспоживання на 30% та скоротити викиди парникових газів.

Уряд затвердив програму підтримки термомодернізації будинків до 2030 року: що передбачається

Уряд 14 липня схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року, яка передбачає поетапне підвищення енергоефективності житла, встановлення індивідуальних теплових пунктів, комплексне утеплення будівель. Про це повідомляє Міністерства розвитку громад та територій України, пише УНН.

Мета програми - знизити енергоспоживання у житловому фонді щонайменше на 30% завдяки термомодернізації будівель. Це дозволить скоротити викиди парникових газів, зменшити витрати домогосподарств на комунальні послуги та підвищити енергетичну незалежність України

- йдеться у повідомленні.

За різними оцінками, у понад 80% житлових будівель відсутнє належне утеплення, а середній рівень споживання енергії є у 2–3 рази вищим, ніж у країнах ЄС. Програма передбачає поетапну підтримку заходів з термомодернізації — від встановлення індивідуальних теплових пунктів до комплексного утеплення будівель.

Ключовими завданнями програми визначено:

  • підвищення енергоефективності будівель, особливо в багатоквартирному секторі;
    • розвиток механізмів фінансової підтримки власників житла, ОСББ та громад;
      • стимулювання виробництва матеріалів і технологій для утеплення;
        • створення умов для залучення інвестицій і кредитних ресурсів, зокрема міжнародних партнерів;
          • створення умов для розвитку професійної підготовки кадрів у сфері енергоефективності.

            Термомодернізація — це не лише про економію ресурсів, а про інвестиції у майбутнє наших громад і енергетичну стійкість держави. Затверджена державна програма стане дорожньою картою, яка дозволить масштабувати модернізацію будівель по всій країні та забезпечити українцям комфортні умови проживання

            - зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України-Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

            Програма також забезпечує виконання Україною зобов’язань перед Європейським Союзом. Зокрема Україна має забезпечувати щорічне зниження споживання енергії у житлових будівлях та будівлях загального користування. Йдеться про необхідність досягати економії енергії, еквівалентної щорічному підвищенню енергоефективності не менш як 1% загальної площі таких будівель. 

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            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            ЕкономікаНерухомість
            Європейський Союз
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