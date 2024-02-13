Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая новым председателем Мукачевской районной государственной администрации.
Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
"Согласовано назначение Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Ранее
Как сообщал УНН, 14 марта 2023 года Кабмин согласовал увольнение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. На следующий день, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил его и глав еще двух ОГА.
16 марта Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане. Впоследствии стало известно, что в Казахстане не согласовали назначение Гайдая послом.
Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая новым председателем Мукачевской районной государственной администрации.
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