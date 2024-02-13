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Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА

Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 15:12  •  5408 просмотра

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Кабинет Министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая новым председателем Мукачевской районной государственной администрации.

Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации.  Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.  

"Согласовано назначение Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщал УНН, 14 марта 2023 года Кабмин согласовал увольнение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. На следующий день, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил его и глав еще двух ОГА.

16 марта Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане. Впоследствии стало известно, что в Казахстане не согласовали назначение Гайдая послом.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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