Правительство согласовало назначение Сергея Гайдая на должность председателя Мукачевской РГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Согласовано назначение Гайдая Сергея Владимировича председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 14 марта 2023 года Кабмин согласовал увольнение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. На следующий день, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил его и глав еще двух ОГА.

16 марта Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане. Впоследствии стало известно, что в Казахстане не согласовали назначение Гайдая послом.