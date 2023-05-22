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У Казахстані не погодили призначення Гайдая послом: хочуть бачити професійного дипломата

У Казахстані не погодили призначення Гайдая послом: хочуть бачити професійного дипломата

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Казахстан відмовився видавати агреман - згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва - колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ. Про це пише ZN.UA із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Як стверджують співрозмовники ЗМІ, казахська сторона «м’яко, але твердо» дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.

Раніше

У квітні ексголова ОДА розповів, що росія благає Казахстан не призначати колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая послом України. 

Як повідомляв УНН, 14 березня Кабмін погодив звільнення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Наступного дня, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив його та голів ще двох ОВА.

16 березня Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані.

Контекст

Попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський був саме професійним дипломатом. Тим не менш, президент Володимир Зеленський був змушений звільнити його з посади в жовтні 2022 року після незадоволення Астани і істерики Москви, яка вимагала від Казахстану негайної висилки українського дипломата з країни.

Така реакція була викликана інтерв’ю українського посла місцевому блогеру, в якому він заявив про росіян наступне: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

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