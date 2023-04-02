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росіяни благають Казахстан не призначати Гайдая послом – ексголова Луганської ОВА

росіяни благають Казахстан не призначати Гайдая послом – ексголова Луганської ОВА

Київ • УНН

 • 5949196 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. росія благає Казахстан не призначати колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая послом України. Про це в інтерв’ю "Ми-Україна" розповів сам ексголова ОДА, передає УНН.

Цитата

"Кремлівський режим, як дізнався, що послом України в Казахстані може стати, як вони кажуть, "губернатор Луганської області", там "вибух" такий був! Вони кажуть: "все що завгодно, тільки не він". Чув навіть, що росіяни пропонували казахам, що якщо Гайдая не призначать послом, то ми свого посла заберемо і вам дамо нормального і більш адекватного", – сказав Гайдай, додавши, що наразі він вивчає країну і готується, але якщо завтра Президент запропонує йому інший напрям — він погодиться.

Доповнення

Сергій Гайдай в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що наразі не знає, хто буде його наступником.

14 березня Кабмін погодив звільнення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Наступного дня, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив його та голів ще двох ОВА.

16 березня Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані.

Українські Національні Новини

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