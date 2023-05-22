В Казахстане не согласовали назначение Гайдая послом: хотят видеть профессионального дипломата

Детали

Как утверждают собеседники СМИ, казахская сторона «мягко, но твердо» дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата.

Ранее

В апреле экс-глава ОГА рассказал, что россия умоляет Казахстан не назначать бывшего главу Луганской ОГА Сергея Гайдая послом Украины.

Как сообщал УНН, 14 марта Кабмин согласовал увольнение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. На следующий день, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил его и глав еще двух ОГА.

16 марта Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

Контекст

Предыдущий украинский посол в Казахстане Петр Врублевский был именно профессиональным дипломатом. Тем не менее, президент Владимир Зеленский был вынужден уволить его с должности в октябре 2022 года после недовольства Астаны и истерики Москвы, которая требовала от Казахстана немедленной высылки украинского дипломата из страны.

Такая реакция была вызвана интервью украинского посла местному блогеру, в котором он заявил о россиянах следующее: «Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы уб’ем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».