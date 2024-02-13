Уряд погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

"Погоджено призначення Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, 14 березня 2023 року Кабмін погодив звільнення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Наступного дня, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив його та голів ще двох ОВА.

16 березня Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані. Згодом стало відомо, що у Казахстані не погодили призначення Гайдая послом.